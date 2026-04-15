Aunque miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) firmaron un acuerdo con el gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, por el precio del jitomate, no lo están siguiendo.

Las tiendas de autoservicio se comprometieron a seguir el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pero aún así han elevado el precio del jitomate.

Precio del jitomate es elevado en tiendas de autoservicio de ANTAD pese a acuerdo

Diego Cosio Barto, presidente de la ANTAD, explicó en entrevista con Azucena Uresti que las tiendas de autoservicio de la Asociación firmaron un acuerdo por el PACIC que le impide elevar el precio del jitomate.

Según Barto, estas tiendas de autoservicio se han reunido con jitomateros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) así como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para mantener el jitomate entre los 26 a 40 pesos el kilo, máximo.

Sin embargo, se exhibió que pese al acuerdo hecho con el gobierno de México, miembros de ANTAD superan el precio de jitomate a los 40 pesos.

Tomate o jitomate ( Josephine Baran / Unsplash)

Por ejemplo, al consultar los precios, al 15 de abril de 2026, en línea de miembros de ANTAD, el kilo de jitomate está así:

Chedraui: 59 pesos y 48.50 pesos

Soriana: 53.80 pesos y 42.40 pesos

La Comer: 98.50 pesos y 67.90 pesos

Ante ello, Barto aseguró que se comunicaría con las tiendas de autoservicio, pero expresó que también puede ser usada la sustitución del jitomate si el precio es elevado.

“Algo que provoca estas situaciones temporales (...) lo que hace el consumidor (...) buscas un sustituto ¿no? No es lo ideal”. Diego Cosio Barto, presidente ANTAD.

Por otra parte, el presidente de ANTAD expresó que el aumento en el precio de jitomate es sobre todo climatológico, aunque también tienen que ver factores como la guerra e inseguridad.

ANTAD se deslinda de Walmart por el precio de jitomate

Tiendas de autoservicio de ANTAD no respetan el precio del jitomate pese a acuerdo que tienen con el gobierno. Además de que se deslindaron del costo del producto en Walmart.

Barto explicó que desde 2019, Walmart no pertenece a ANTAD, así que dijo no poder hablar en la representación de la tienda de autoservicio luego de que Claudia Sheinbaum los ventiló.

Sin embargo, explicó que Walmart también pertenece al compromiso por PACIC, de modo que debería respetar el precio del kilo de jitomate.