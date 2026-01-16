La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la propuesta de reforma electoral tenga como objetivo instaurar un partido de Estado o un gobierno autoritario, y aseguró que su administración busca seguir fortaleciendo la democracia en el país.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 16 de enero de 2026, realizada en Ecatepec, Estado de México, la mandataria fue cuestionada sobre los distintos enfoques de la reforma electoral y el papel de la Cuarta Transformación en este proceso.

Entre los cuestionamientos, se planteó si la reforma podría concretarse en 2026 y si implicaría un retroceso democrático, como ha señalado la oposición.

Sheinbaum reta a la oposición a preguntar a la ciudadanía si el Gobierno es autoritario

En su intervención, Sheinbaum retomó las críticas de la oposición, que acusan a la reforma electoral de intentar regresar a un sistema de partido único y autoritario, señalamientos que la presidenta rechazó de manera tajante.

Incluso, llamó a los opositores a consultar directamente a la ciudadanía para conocer su percepción sobre el actual Gobierno.

“¿Cómo creen que vamos nosotros a buscar un sistema que regrese a un partido de Estado o que sea autoritario? ¿Por qué no van a las colonias a preguntar si la gente cree que el Gobierno es autoritario?” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Reforma electoral busca una democracia incluyente, afirma Sheinbaum

Sobre el fondo de la reforma electoral, la presidenta aseguró que su objetivo es seguir avanzando en la democracia de México, pero aclaró que no se trata de una democracia controlada por élites políticas o grupos de poder.

Subrayó que la propuesta busca una democracia incluyente, enfocada en la participación ciudadana y no en intereses de cúpulas partidistas.

“Queremos seguir avanzando en la democracia, pero no la democracia de las élites ni de las cúpulas de los partidos políticos. No la democracia de unos cuantos. Se trata de una democracia que incluya a todas y todos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La Cuarta Transformación no es un partido, sostiene Sheinbaum

Al referirse al papel de la Cuarta Transformación, Sheinbaum explicó que no se trata de un partido político ni de un proyecto personal, sino de una decisión colectiva del pueblo de México, tomada desde 2018 para cambiar un régimen de corrupción y privilegios.

“La transformación no es un partido político. Es una decisión del pueblo de México de cambiar el régimen de corrupción y privilegios. No es la presidenta, no es un partido, no son los legisladores; es una voluntad colectiva” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria agregó que este movimiento busca construir un nuevo país con valores fundamentales como: