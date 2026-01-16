La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó directamente a los llamados “comentócratas” que, dijo, han especulado sobre el contenido de la reforma electoral, pese a que el proyecto aún se encuentra en análisis y no ha sido concluido.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 16 de enero, realizada en Ecatepec, Estado de México, la mandataria dedicó un espacio para responder a las críticas que se han generado en torno a la iniciativa electoral impulsada por su gobierno.

Sheinbaum recordó que entre los principios que se han planteado para esta reforma se encuentran la austeridad republicana y una mayor participación directa de la ciudadanía en los procesos democráticos.

Sheinbaum cuestiona a “comentócratas” y confía en el respaldo de partidos aliados

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los partidos aliados de Morena —como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— se sumen a la reforma electoral, Sheinbaum respondió con ironía a las críticas provenientes de sectores opositores.

“Me da risa cuando veo a los comentócratas de la oposición. Ya saben qué tiene la reforma. No es muy buena su inteligencia, su investigación, sus informantes, porque todavía no está lista” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta aseguró que confía en que los partidos aliados acompañen la propuesta, y subrayó que es responsabilidad de su gobierno presentar un cambio en la legislación electoral que responda a las demandas ciudadanas.

Entre los principales cuestionamientos que ha recibido la iniciativa destacan los relacionados con la autonomía de los organismos electorales y la posible desaparición de instancias locales como los OPLES, lo que ha generado debate sobre su capacidad operativa.

Los elementos centrales que la ciudadanía pide en la reforma electoral

En días previos, Sheinbaum dio a conocer cuáles son los elementos centrales que, según dijo, la ciudadanía solicita que se incluyan en la reforma electoral:

Disminución de los costos del sistema electoral

Un nuevo esquema de representación proporcional, que no dependa de listas cerradas de las cúpulas partidistas

Mayor participación ciudadana, para fortalecer la democracia participativa

Representación de mexicanos en el extranjero

Fiscalización estricta de los recursos

Actuación firme de la autoridad electoral ante el uso indebido o ilícito de recursos en campañas

El objetivo central de la reforma electoral, según Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, el objetivo principal de la reforma es que la ciudadanía tenga un papel más activo en la toma de decisiones, especialmente en lo relacionado con la representación proporcional.

Sheinbaum señaló que una democracia sólida requiere condiciones reales para que las personas puedan opinar y participar de manera directa.