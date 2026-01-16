Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que hay un impulso en la comisión presidencial de la reforma electoral para eliminar plurinominales del Senado.
En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal comentó que la eliminación de los plurinominales fue uno de los temas que se trataron en la reunión del pasado 14 de enero en Palacio Nacional.
Ricardo Monreal revela que existe fuerte impulso para eliminar a los plurinominales del Senado
Ricardo Monreal habló sobre la reunión con Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral y dijo que hay un fuerte impulso para eliminar los plurinominales en la Cámara de Senadores.
Actualmente, el Senado está compuesto por 128 legisladores; de los cuales, 64 son electos por el principio de mayoría relativa y 32 son plurinominales. Estos últimos podrían ser eliminados.
Sobre el tema de plurinominales en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal señaló que hay tres escenarios posibles:
- Mantener 300 diputados por mayoría y 200 plurinominales, pero con fórmula de votación distinta
- Disminuir a 400 diputados: 300 por mayoría y 100 plurinominales
- Disminuir a 400 diputados: 200 por mayoría y 200 plurinominales
Monreal enlista temas que se trataron en la reunión con Sheinbaum por la reforma electoral
Ricardo Monreal señaló que en la reunión con la comisión, encabezada por Pablo Gómez, se trataron alrededor de 12 puntos de la reforma electoral, que requerirían reformas constitucionales.
Entre los temas importantes de la reforma electoral, según Ricardo Monreal, están:
- Financiamiento de partidos y órganos electorales
- Autonomía del INE
- Elección de consejeros del INE
- Revocación de mandato
- Voto de los mexicanos en el extranjero
- Fuero constitucional
- Fiscalización de los partido políticos
- Ya hay una propuesta de ley en mente