Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que hay un impulso en la comisión presidencial de la reforma electoral para eliminar plurinominales del Senado.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal comentó que la eliminación de los plurinominales fue uno de los temas que se trataron en la reunión del pasado 14 de enero en Palacio Nacional.

Monreal confirma impulso para eliminar los plurinominales del Senado (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Ricardo Monreal revela que existe fuerte impulso para eliminar a los plurinominales del Senado

Ricardo Monreal habló sobre la reunión con Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral y dijo que hay un fuerte impulso para eliminar los plurinominales en la Cámara de Senadores.

Actualmente, el Senado está compuesto por 128 legisladores; de los cuales, 64 son electos por el principio de mayoría relativa y 32 son plurinominales. Estos últimos podrían ser eliminados.

Sobre el tema de plurinominales en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal señaló que hay tres escenarios posibles:

Mantener 300 diputados por mayoría y 200 plurinominales, pero con fórmula de votación distinta Disminuir a 400 diputados: 300 por mayoría y 100 plurinominales Disminuir a 400 diputados: 200 por mayoría y 200 plurinominales

Monreal enlista temas que se trataron en la reunión con Sheinbaum por la reforma electoral

Ricardo Monreal señaló que en la reunión con la comisión, encabezada por Pablo Gómez, se trataron alrededor de 12 puntos de la reforma electoral, que requerirían reformas constitucionales.

Entre los temas importantes de la reforma electoral, según Ricardo Monreal, están: