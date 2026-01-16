Luis Melgar, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que se oponen a la reforma electoral por considerar que esta no beneficiará a la democracia.

Esto debido a que el dictamen elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, comandada por Pablo Gómez, contempla eliminar los escaños plurinominales.

PVEM no ve beneficio de la reforma electoral; mantienen postura en contra del dictamen

En entrevista para LatinUS, Luis Melgar insistió en que el Partido Verde no está de acuerdo con el proyecto de reforma electoral, el cual contempla al menos 12 reformas constitucionales.

El senador del PVEM reprochó que se busque realizar cambios a las leyes electorales, señalando que, así como se encuentran ahora, Morena ganó las elecciones de 2018 y 2024 .

Melgar cuestionó que la presentación de la reforma electoral sugiera que es necesaria por una mejora, señalando que el Partico Verde no ve con claridad qué se pueda mejorar.

Y es que el legislador del PVEM señaló que la reforma electoral no ayudaría a la democracia en México, tal y como ha asegurado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral e integrantes de Morena.

Por ello el partido oficialista tendría la intención de sostener una reunión con dirigentes del Partido Verde y PT, con la intención de presentar el proyecto más detalladamente.

Esto toda vez que para la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Morena necesita de los votos del PVEM y PT.

Luis Armando Melgar, senador por el PVEM (Luis Armando Melgar X)

Advierten riesgo para oposición y pequeños partidos por reforma electoral

En entrevista para LatinUS, José Woldenberg, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que la reforma electoral representa un riesgo para la oposición y para pequeños partidos.

El académico manifestó que la eliminación de plurinominales podría representar otorgar más escaños a quien tiene la mayoría y menos lugares para la oposición y pequeños partidos.

Por ello, José Woldenberg señaló que resulta importante que no se elimine esta figura en la próxima reforma electoral, toda vez que tiene la finalidad de brindar equilibrio a la representación legislativa.