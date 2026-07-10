La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el conflicto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Canal Once está siendo atendido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, y por la Subsecretaría de Educación Superior, quienes serán los encargados de informar sobre los avances de las negociaciones.

“Lo está viendo el Secretario de Educación Pública y el subsecretario de Educación Superior. Yo quisiera que en todo caso, ellos pudieran emitir un boletín porque tiene sus particularidades esta compensación de ambos.” Claudia Sheinbaum

En la conferencia matutina de este 10 de julio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el conflicto que aún existe en el IPN y cnaal Onche, a lo que la mandataria aseguró que la resolución estará en manos de Mario Delgado.

Sheinbaum asegura que el conflicto del IPN y Canal Once registra avances

Durante la conferencia mañanera de este jueves 10 de julio, la mandataria explicó que el caso del Politécnico tiene características particulares debido a la compensación de ambos temas, por lo que consideró que las autoridades educativas deberán emitir un posicionamiento oficial sobre el estado del diálogo.

Al responder sobre las protestas en el IPN y la toma de instalaciones de Canal Once por parte de estudiantes, Claudia Sheinbaum afirmó que ya se han alcanzado acuerdos en distintos puntos y que el diálogo continúa con los grupos que permanecen inconformes.

“Se han arreglado varios temas, incluso del canal Once que todavía está tomado por estudiantes, ya son muy pocos estudiantes y aún así se está en diálogo con ellos. Pero van muy avanzados y el poli tiene suficientes recursos, si se requiere más pues tendrá más recursos”

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el IPN cuenta con recursos suficientes para atender sus necesidades y garantizó que, de ser necesario, el Gobierno de México destinará un presupuesto adicional para resolver las demandas planteadas durante el conflicto.