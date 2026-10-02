Félix Salgado pidió a los que no resultaron seleccionados como coordinadores estatales de Morena a respetar el proceso interno del movimiento y mantenerse unidos en la defensa de México.

El senador con licencia se puso de ejemplo a él mismo, destacando que acató la instrucción de Ariadna Montiel de no postularse dada su relación familiar con la actual gobernadora de Guerrero.

Durante un en vivo en redes, Félix Salgado reveló que pidió a la dirigencia que se hiciera una encuesta espejo y aseguró que esta revelaría que él ganó “muy arriba” las encuestas rumbo a las elecciones 2027.

Félix Salgado pide a Morena exhibir encuesta espejo que lo habría colocado al frente

Como en otras ocasiones, Félix Salgado señaló que tenía el derecho de participar en el proceso interno de Morena por lo que estipula la Constitución, que se encuentra por encima de cualquier estatuto partidista.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Señaló que no se postuló al acatar la orden de la dirigencia nacional de Morena, sin embargo, la condición habría sido la realización de una encuesta espejo “paralela a la oficial que no tiene validez”.

Salgado aseguró que ésta demostraría que él ganó por mucho, por lo que exigió que Morena dé a conocer los resultados de la encuesta espejo y aclare que no fue elegido como coordinador estatal por la ley contra el nepotismo.

“Le dije a mi presidenta nacional, okay, no voy, pero sí pido una cosa y me parece que es justa: Hagan una encuesta espejo. Es una encuesta paralela a la oficial que no tiene validez, sino simplemente para conocimiento”. Félix Salgado

Félix Salgado hizo énfasis en que, si él, que ni siquiera pudo participar en el proceso interno y encabeza las encuestas, lo aceptó, el resto de los aspirantes a la coordinación estatal deberían respetar los resultados y seguir trabajando.

“Yo que encabezo las encuestas no digo nada, no me enojé, acepto las reglas de Morena”. Félix Salgado

Cabe recordar que la encuesta oficial de Morena definió a Beatriz Mojica Morga como coordinadora en Guerrero, mientras que Salgado Macedonio insistió en que él respetará la decisión del partido.