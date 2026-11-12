Morena confirmó que hará alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Guerrero para las elecciones 2027 y ya formalizó su registro ante el órgano electoral estatal.

En compañía de Citlalli Hernández, el morenista Misael Medrano Baza solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) el registro de la coalición para las elecciones 2027.

Morena, PT y Partido Verde formalizan alianza en Guerrero para elecciones 2027

Este jueves 12 de noviembre, Morena solicitó el registro de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Guerrero”, alianza que formará con PT y Partido Verde para los comicios del próximo año.

Morena, PT y Partido Verde formalizan alianza en Guerrero para elecciones 2027 (Eduardo Díaz)

Durante la entrega de la documentación necesaria para el registro de la coalición, Misael Medrano Baza puntualizó que la alianza será para las elecciones del:

Poder Ejecutivo de Guerrero

Poder Legislativo local

Ayuntamientos

Tras la solicitud de registro, la documentación será revisada por el pleno del instituto y el área jurídica, instancias que deberán analizar los expedientes y emitir el dictamen correspondiente de aprobación.

La presentación de los expedientes representa un paso en la preparación de Morena, PT y Partido Verde para las elecciones 2027, aunque la alianza aún debe ser revisada por las autoridades electorales.

Cabe recordar que la alianza de Morena y PT aún estaba en duda, pues los petistas argumentaban que no se les había tomado en cuenta para la designación de coordinadores de la 4T, que, en el caso de Guerrero, fue Beatriz Mojica.

De acuerdo con la información, a más tardar el 22 de noviembre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) dará a conocer si la alianza fue aceptada o no.