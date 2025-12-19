Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México justificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de un país amigo, por “reconocimiento a su trabajo”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera del pueblo del viernes 19 la presidenta de México fue nuevamente cuestionada por el nombramiento de Alejandro Gertz Manero bajo el servicio diplomático exterior de México.

Por lo que la presidenta de México recordó que este tipo de nombramientos está dentro de sus facultades como titular del Ejecutivo.

Claudia Sheinbaum revela porqué nombró a Gertz Manero como embajador y cuándo

Al ser cuestionada nuevamente por este asunto del nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que este ocurre bajo el marco de la ley.

Aseguró que desde su Gobierno no se hace nada que esté fuera de la ley.

Además recordó que es la misma ley, es la que le permite a la presidenta de México “nombrar por designación alguna serie de embajadores”.

Reveló adicionalmente la razón de este nombramiento hacia Alejandro Gertz Manero, del que afirmó que se hizo por el “reconocimiento por el trabajo que ha hecho”.

Así como por un acuerdo al que llegaron ambos porque develó que a Gertz Manero le interesaba irse a una embajada, lo cuál “hace muy bien”.

Agregó que fue ella misma quién se lo planteó en una reunión que tuvieron antes, pero no dio más detalles de la misma.

“Es por ley, nosotros no hacemos nada que esté fuera de la ley. La ley le permite a la presidenta nombrar por designación alguna serie de embajadores (...) el reconocimiento por el trabajo que ha hecho y un acuerdo entre los dos de que a él le interesaba irse a una embajada y lo hace muy bien. En una reunión se lo planteé” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por el momento aún no se ha dado a conocer a qué embajada podría irse Gertz Manero.

Cabe recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinabum había adelantado que Gertz Manero se iría a una embajada de “un país amigo” pero sin dar más información al respecto.

Se espera que pronto en los próximos días se sepa a qué embajada irá Gertz Manero, además de obtener el beneplácito del país receptor al que irá el ex fiscal general de la república.