La presidenta Claudia Sheinbaum reveló cuándo dará a conocer cuál es la embajada que presidirá Alejandro Gertz Manero, ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la presidenta, deben de esperar a que el “país amigo” al que propuso a Alejandro Gertz Manero acepte su perfil.

Por ello, destacó, no ha informado el país para el que partirá el ex fiscal general, una vez que sea acreditado como embajador de México.

Este es el proceso para que se dé a conocer la embajada de Gertz Manero

Claudia Sheinbaum compartió que se está llevando a cabo el proceso para que se acepten las credenciales de Alejandro Gertz Manero como embajador de México.

“Se hacen las peticiones al país y hasta que el país sede…son tiempos, es normal. Se lleva su tiempo para en el país al que se está proponiendo acepta las credenciales y entonces ya se hace público” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el proceso para acreditar a un embajador es el mismo que se realiza en México, por lo que, luego de enviar la propuesta, el país debe de analizar el perfil.

Luego de ello, se aceptan las credenciales y, hasta ese momento se hace el anuncio oficial.

¿Alejandro Gertz Manero será embajador de Alemania? Esto se sabe

A pesar de que de manera oficial no se ha informado el país al que Alejandro Gertz Manero será enviado como embajador de México, se ha dicho que se irá a Alemania.

Sin embargo, hasta el momento se trata de un rumor, pues no hay información oficial y no se han dado indicios del “país amigo” para el que será el representante de México.