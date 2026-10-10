La presidenta Claudia Sheinbaum inició en el estado de Hidalgo su gira del IMSS-Bienestar, en la que tiene previsto visitar 24 entidades de la República, y en el arranque anunció un par de acuerdos.

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, la presidenta resaltó que en el inicio de la gira en Hidalgo, sostuvo un encuentro con las y los directores del IMSS Bienestar de la entidad.

Cabe destacar que por medio de la gira de trabajo que se prolongará hasta diciembre, Claudia Sheinbaum busca escuchar las inconformidades que tiene el personal de salud que está adherido al programa nacional.

Inicio de la gira IMSS Bienestar de Sheinbaum en Hidalgo (@Claudiashein/X)

Claudia Sheinbaum arranca gira del IMSS Bienestar en Hidalgo

El viernes 9 de octubre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, inició su gira de trabajo del IMSS Bienestar al sostener un encuentro con directores de la institución en el estado de Hidalgo.

Al respecto, indicó en su mensaje que durante la reunión que inaugura sus visitas en 24 entidades del país, pudo dialogar “sobre los avances y retos del sistema de salud” que hay en la entidad.

De la misma forma, destacó que en el encuentro, los directores del IMSS Bienestar coincidieron en que la federalización ha contribuido a mejorar las condiciones de los hospitales y se acordaron un par de medidas:

Fortalecimiento de la plantilla de médicas y médicos especialistas

Mejora del sistema de ambulancias para brindar una atención más oportuna de traslado entre hospitales

Ante ello, Claudia Sheinbaum garantizó que se continuará con el trabajo manera coordinada “para fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención digna y de calidad para todas y todos los mexicanos”.

Sheinbaum realizará gira nacional del IMSS Bienestar

En medio de las protestas que personal de salud ha realizado en los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbuam inició una gira nacional de supervisión por las unidades de salud del sistema IMSS-Bienestar.

La gira de trabajo tiene como objetivo principal verificar de manera directa el abasto de medicamentos, el avance de la digitalización clínica y las condiciones operativas de las unidades.

Sheinbaum inicia en Hidalgo su gira del IMSS-Bienestar por 24 estados

Sheinbaum inicia en Hidalgo su gira del IMSS-Bienestar por 24 estados (Eduardo Díaz SDP Noticias )

La gira nacional dio inicio formalmente este viernes en el municipio de Metztitlán, Hidalgo, donde la mandataria recorrió centros comunitarios para evaluar las necesidades reales de los usuarios.

La agenda de supervisión contempla visitar 24 entidades adheridas al modelo de salud pública, extendiendo los recorridos de evaluación continua y diálogo directo hasta el mes de diciembre.