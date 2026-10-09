La presidenta de México, Claudia Sheinbaum arrancó la conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre anunciando el inicio este mismo día en Hidalgo de su gira del IMSS-Bienestar por 24 estados del país.

“Vamos hacer una gira de aquí a diciembre…Hoy vamos a Hidalgo a hacer esta gira, reunirme con todos los directores de hospitales, con los administrativos, escucharlos para ver qué problemática se tiene”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además de iniciar su gira del IMSS-Bienestar por 24 estados en Hidalgo, este fin de semana, Sheinbaum también irá con este propósito del servicio de salud al Estado de México.

Sheinbaum va ha escuchar las preocupaciones para ayudar en su gira del IMSS-Bienestar por 24 estados

Ante el arranque de la gira del IMSS-Bienestar por 24 estados en Hidalgo, la presidenta Sheinbaum precisó que estas visitas tienen como objetivo escuchar las preocupaciones para ayudar en el sector salud.

“Vamos a visitar hospitales y centros de salud para escucharlos”, dijo Sheinbaum, pues es una parte importante además las reuniones que tiene cada lunes con el Secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich.

Y por lo que refrendo Sheinbaum “vamos a escuchar a la gente que tiene sus preocupaciones” en su gira del IMSS-Bienestar por 24 estados del país.

Asimismo, Sheinbaum dijo que en su gira por 24 estados sostendrá reuniones con los directores de todos los hospitales y coordinadores regionales, así como con el director del general del MSS-Bienestar en los 24 estados.