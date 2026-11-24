Luisa María Alcalde compartió por primera vez una imagen relacionada con el nacimiento de su segunda hija, un acontecimiento que rápidamente generó reacciones entre seguidores y figuras públicas.

A través de una publicación en redes sociales, la funcionaria mostró un breve video con un detalle de la recién nacida, sin revelar por ahora información como su nombre o lugar de nacimiento.

La noticia llega semanas después de que ella y Arturo Ávila confirmaran públicamente la espera de su bebé, despertando interés sobre esta nueva etapa en la vida personal de la pareja.

Luisa María Alcalde comparte primera foto de su segunda hija

Arturo Ávila y Luisa Alcalde no han dado más detalles del nacimiento de su hija; la pareja confirmó su relación en septiembre de 2026. Trascendió que la segunda hija de la funcionaria y el diputado federal nació el 13 de noviembre.

La hija de Luisa Alcalde habría nacido a inicios de noviembre, pero la política decidió hacer público el nacimiento a mediados de este mes con un tierno video con el pie de su bebé.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal compartió un video en redes sociales el 24 de noviembre, donde aparece el pie de su bebé y de fondo colocó la canción “Chiquita” del cantante Camilo.

Luisa María Alcalde ya es madre de una niña llamada Leonora, quien nació en enero de 2025.

Arturo Ávila y Luisa María Alcalde habría dado señales del nacimiento de su hija, ya que la consejera se mantuvo lejos de la vida pública, mientras que el diputado solicitó licencia del 9 al 13 de noviembre.

Así fue el discreto embarazo de Luisa María Alcalde

Desde inicios de 2026 había tarscendido que Luisa María Alcalde y Arturo Ávila eran pareja, luego de que fueran captados juntos en un restaurante de Acapulco y posteriormente en un concierto de Rosalía.

Luisa María Alcalde y Arturo Ávila confirmaron su relación el pasado 15 de sepetiembre, cuando la consejera jurpidica compartió un video donde mostró los preparativos para asistir al Grito de Independencia.

En el video de Luisa María Alcalde apareció Arturo Ávila y su hija Leonora; a mediaos de eptiembre se confirmó que la pareja espeaba a su primera hija juntos.