En el marco de su gira en centros de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con médicos de ocho hospitales del IMSS-Bienestar en el estado de Yucatán.

Durante su visita, la presidenta sostuvo un encuentro con el gobernador Joaquín Díaz Mena, autoridades del gabinete de salud y directores hospitalarios para evaluar avances y retos del sistema.

Claudia Sheinbaum tiene previsto visitar Campeche el próximo 18 de octubre, como parte de la revisión de los hospitales del programa IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum destaca avances y gratuidad total en el IMSS-Bienestar

Desde Mérida, Yucatán, Claudia Sheinbaum encabezó una reunión de trabajo con el gobernador Joaquín Díaz Mena, integrantes del gabinete de salud federal y estatal, así como personal del IMSS-Bienestar.

La presidenta dio a conocer que en Yucatán tres nosocomios ya están totalmente incorporados al sistema IMSS-Bienestar, mientras que los cinco restantes completarán su integración el 1 de enero de 2027.

Además, destacó que el beneficio central del IMSS-Bienestar es garantizar la gratuidad total en todos los servicios de salud pública, dejando atrás el esquema de cobros con cajas registradoras.

En lo que respecta a la infraestructura revisada, Claudia Sheinbaum resaltó el Hospital O’Horán, reconocido como uno de los mejor equipados y más modernos de América Latina, junto con el Hospital de Especialidades.

Claudia Sheinabum recorre hospital de Chetumal en medio del desabasto
Claudia Sheinbaum recorre hospital de Chetumal en medio del desabasto (X/@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum continuará su gira en el IMSS-Bienestar en Campeche

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán forma parte de un recorrido de evaluación que incluyó recientemente centros hospitalarios del IMSS-Bienestar en:

  • Quintana Roo
  • Hidalgo
  • Estado de México

Para el domingo 18 de octubre de 2026, la presidenta encabezará otras inspecciones en Campeche, en el marco de la inauguración y rehabilitación del Hospital General en Ciudad del Carmen.