En el marco de su gira en centros de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con médicos de ocho hospitales del IMSS-Bienestar en el estado de Yucatán.

Durante su visita, la presidenta sostuvo un encuentro con el gobernador Joaquín Díaz Mena, autoridades del gabinete de salud y directores hospitalarios para evaluar avances y retos del sistema.

Claudia Sheinbaum tiene previsto visitar Campeche el próximo 18 de octubre, como parte de la revisión de los hospitales del programa IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum destaca avances y gratuidad total en el IMSS-Bienestar

Desde Mérida, Yucatán, Claudia Sheinbaum encabezó una reunión de trabajo con el gobernador Joaquín Díaz Mena, integrantes del gabinete de salud federal y estatal, así como personal del IMSS-Bienestar.

La presidenta dio a conocer que en Yucatán tres nosocomios ya están totalmente incorporados al sistema IMSS-Bienestar, mientras que los cinco restantes completarán su integración el 1 de enero de 2027.

Además, destacó que el beneficio central del IMSS-Bienestar es garantizar la gratuidad total en todos los servicios de salud pública, dejando atrás el esquema de cobros con cajas registradoras.

En lo que respecta a la infraestructura revisada, Claudia Sheinbaum resaltó el Hospital O’Horán, reconocido como uno de los mejor equipados y más modernos de América Latina, junto con el Hospital de Especialidades.

Claudia Sheinbaum recorre hospital de Chetumal en medio del desabasto (X/@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum continuará su gira en el IMSS-Bienestar en Campeche

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán forma parte de un recorrido de evaluación que incluyó recientemente centros hospitalarios del IMSS-Bienestar en:

Quintana Roo

Hidalgo

Estado de México

Para el domingo 18 de octubre de 2026, la presidenta encabezará otras inspecciones en Campeche, en el marco de la inauguración y rehabilitación del Hospital General en Ciudad del Carmen.