Claudia Sheinbaum puso en marcha una serie de recorridos por hospitales del sistema IMSS-Bienestar con el propósito de supervisar de manera directa las condiciones de atención médica y detectar problemas operativos en las unidades de salud.

Estamos realizando visitas que ya habíamos planeado a distintos hospitales para identificar por qué, aunque los medicamentos se han comprado, en ocasiones permanecen en los almacenes y no llegan a las unidades médicas.

Durante la gira enfocada en el IMSS-Bienestar, la presidenta de México busca dialogar con personal médico, directivos y pacientes para identificar áreas de mejora.

Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran retrasos en la distribución de medicamentos, situación que, aseguró, requiere eliminar obstáculos administrativos para garantizar un servicio oportuno y eficiente en los hospitales del sistema IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum recorre hospitales del IMSS-Bienestar para detectar problemas

Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en marcha un plan de visitas y recorridos directos por diversos hospitales del sistema IMSS-Bienestar.

La presidenta de México dio a conocer estas actividades de supervisión justo antes de encabezar el evento de entrega de Vivienda para el Bienestar en el estado de Yucatán.

El objetivo primordial de esta iniciativa consiste en entablar un diálogo frente a frente con directores de los centros de salud, personal médico en funciones y los propios pacientes, a fin de detectar las principales carencias operativas y resolver las problemáticas que aquejan a los establecimientos de atención médica.

Estoy escuchando directamente a los directores de hospitales, al personal médico y a los pacientes para ayudar al gabinete de Salud a identificar los problemas y encontrar soluciones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Dentro de los puntos críticos abordados durante estas inspecciones previamente programadas, Claudia Sheinbaum identificó fallas severas en la cadena de distribución de medicamentos.

Según explicó, existen casos en los que los insumos médicos ya han sido comprados y se encuentran resguardados en los almacenes, pero no logran distribuirse a tiempo a las unidades hospitalarias donde las y los ciudadanos los necesitan con urgencia.

Para solucionar este obstáculo, Claudia Sheinbaum colabora estrechamente con el gabinete de salud con el fin de erradicar los cuellos de botella y reducir al máximo la burocracia administrativa.

Una de las áreas que debemos revisar son los procesos burocráticos, que necesitamos simplificar al máximo para garantizar que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan y priorizar la atención a la salud. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que los trámites excesivos no deben frenar el acceso a la atención, priorizando la salud pública por encima de los procesos burocráticos para asegurar que la población reciba medicamentos y servicios de manera oportuna.