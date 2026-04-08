La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la nueva facultad que tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear e inmovilizar cuentas bancarias cuando existan indicios de lavado de dinero, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 8 de abril, la mandataria explicó que el objetivo de esta medida es fortalecer la prevención del lavado de dinero y combatir delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como actos de corrupción.

“La resolución de la Corte es lo que ya había resuelto un magistrado de Circuito previamente. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción, por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El fallo de la Corte se da en el contexto de permitir a la UIF revisar y congelar cuentas bancarias cuando existan indicios de operaciones ilícitas, en casos como el del empresario Ricardo Salinas Pliego y de empresas vinculadas con familiares de Ismael “El Mayo” Zambada , exlíder del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum asegura que empresarios honestos no deben temer a la UIF

Sobre las preocupaciones del sector empresarial, la presidenta aseguró que la UIF no ha bloqueado cuentas de empresarios que no estén vinculados con actividades ilícitas.

“La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria o a nadie que no esté implicado en lavado de dinero” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum recordó que anteriormente la UIF podía inmovilizar cuentas, pero los afectados obtenían amparos de manera inmediata, lo que permitía retirar el dinero y dejaba sin efecto las investigaciones.

Ante ello, explicó que se modificaron los procesos relacionados con los amparos, con el fin de evitar que estos recursos legales paralicen las investigaciones financieras.

La mandataria agregó que, en caso de que exista alguna injusticia contra un empresario, la resolución judicial podría tardar alrededor de seis meses.

“Ningún empresario tiene que temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley o por motivos políticos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos por lavado de dinero

La presidenta también informó que desde el inicio de su administración en octubre de 2024 se han inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero.

Aunque no detalló los casos específicos ni el origen de los recursos, indicó que la UIF podría ampliar la información en una próxima conferencia mañanera.