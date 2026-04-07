Omar Reyes Colmenares descartó que el bloqueo de cuentas sin orden judicial sea una medida excesiva, al asegurar que solo aplica en casos de actividades inusuales como lavado de dinero o terrorismo.

“No es una medida excesiva, nosotros no contamos con toda la información bancaria de todos los mexicanos como se cree, nosotros recibimos reportes que identifica el sector bancario... blindadoras, notarios, (etcétera)… nosotros trabajamos con información que ellos detectan podría ser un riesgo a las finanzas o la economía de este país” Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene acceso a la información financiera de todos los mexicanos y que las personas investigadas cuentan con garantías de audiencia.

La SCJN, por su parte, respaldó la facultad de la UIF para ordenar bloqueos.

UIF asegura que no tiene información financiera de todos los mexicanos

Omar Reyes dijo que la UIF no es un ente investigador y actualmente solo trabaja con la información que le llega directamente de los bancos u otros organismos

Aún con ello, dijo que las personas investigadas no están en un estado de indefensión ya que tiene garantía de audiencia o de juicio de nulidad.

De es amanera descartó que en la UIF tengan toda la información financiera de los ciudadanos en México.

SCJN deja sin efecto jurisprudencias sobre bloqueo de cuentas; señala que eran un obstáculo innecesario

El día anterior la SCJN respaldó que la UIF incluya a una empresa o persona en la Lista de Personas Bloqueadas y ordene el bloqueo de sus cuentas para prevenir riesgos en el sistema financiero o cuando cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La SCJN determinó interrumpir los criterios de varias jurisprudencias que indicaban como requisito que una autoridad extranjera debería solicitar el bloque de cuentas.

La Corte dijo que ese era un obstáculo innecesario para que la UIF combata las operaciones relacionadas al lavado de dinero y otros delitos.