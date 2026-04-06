La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias unilateralmente.

De acuerdo con la información, esta decisión podría alcanzar a Ricardo Salinas Pliego, además de que aún se discutirá en la SCJN si la UIF puede revisar las cuentas del empresario.

UIF podrá bloquear cuentas tras aprobación de SCJN; alcanzaría a Salinas Pliego

La SCJN resolvió este lunes 6 de abril que la UIF podrá bloquear cuentas bancarias de usuarios bajo sospecha de transacciones irregulares sin la necesidad de la orden de un juez.

SCJN UIF Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla)

Pese a que el proyecto no contó con la totalidad de aprobación del pleno, seis ministros avalaron esta facultad de la UIF, que dejará expuestos a usuarios como Ricardo Salinas Pliego.

El pleno advirtió que el bloqueo de cuentas bancarias no es un castigo, sino una medida preventiva para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.

La discusión surgió luego de que legisladores advirtieron que esto viola derechos humanos como: