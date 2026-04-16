La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) admitió que existe incertidumbre entre inversionistas luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la UIF.

De acuerdo con la AMIB, los inversionistas están preocupados de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ahora pueda bloquear cuentas bancarias sin la orden de un juez tras el fallo de la SCJN.

UIF aclara bloqueo de cuentas tras fallo de la SCJN (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Fallo de SCJN sobre bloqueos de UIF genera incertidumbre entre inversionistas, advierte AMIB

Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB, señaló que el fallo de la SCJN sobre la UIF genera incertidumbre entre inversionistas pese a que este permitiría neutralizar al crimen organizado.

“Genera preocupación, desde luego. Pero no hay muchas alternativas” Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB

Ante la tensión por el fallo de la SCJN sobre los bloqueos de la UIF a cuentas bancarias, la AMIB destacó que los clientes de los fondos de inversiones y de casas de bolsa están protegidos.

El presidente de la AMIB dijo que confiarán en que la UIF utilice esta nueva facultad “prudentemente”, de manera que se disminuyan los delitos bancarios y no se sancione a los inversionistas.

Cabe recordar que la UIF ya tenía la facultad de bloquear cuentas bancarias ante operaciones irregulares, sin embargo, tras el fallo de la SCJN, la unidad podrá hacer los bloqueos sin orden jurídica.