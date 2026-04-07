Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que quienes cumplen la ley no deben temer el bloqueo de sus cuentas, pues no los afectará.

En entrevista con Gregorio Martinez, Omar Reyes detalló que la norma aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es para combatir ilícitos y la delincuencia organizada.

Omar Reyes afirma que bloqueos de la UIF no afectará a quienes cumplen la ley

El fallo de la SCJN que permite a la UIF el bloqueo de cuentas sin una orden judicial, ha causado gran polémica. Ante las dudas generadas, Omar Reyes explicó como se aplicará el proceso.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El titular de la UIF mencionó que ninguna persona o empresa con actividad lícita apegada a la ley debe estar preocupada , pues el bloqueo no se hace de manera arbitraria, sino que debe haber indicios.

“No se bloquea una cuenta por un evento aislado, sino por información que genera indicios suficientes que requieren sustento y una motivación legal”. Omar Reyes, titular de la UIF

Asimismo, Omar Reyes afirmó que el bloqueo no es unilateral, pues cada caso deriva de:

Reportes del sistema financiero

Análisis de licencia

Patrones atípicos de operación

Qué hacer si la UIF bloquea tu cuenta; no afectará a quienes cumplen la ley

Durante la entrevista, Omar Reyes dijo que la facultad de la UIF para bloquear cuentas no es nueva, sino que el cambio está en que ahora se puede hacer sin orden judicial y con garantía de audiencia.

En caso de que la UIF llegue a bloquear tu cuenta, el banco te notificará y tendrás cinco días hábiles para solicitar el derecho de audiencias. Después, 10 para recabar pruebas que justifiquen sus ingresos.

Omar Reyes detalló que esta medida es para evitar actividades criminales que se hacen a través de transacciones, por lo que quienes cumplen la ley “pueden estar tranquilos”.