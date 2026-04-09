La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el reciente fallo de la SCJN, que permite a la UIF bloquear cuentas sin orden judicial previa, podría vulnerar la presunción de inocencia y debilitar el Estado de derecho en México.

“Este esquema tensiona el principio de presunción de inocencia (artículo 20 constitucional) al permitir bloqueos basados en indicios sin resolución judicial previa” Coparmex

Coparmex señaló que el fallo de la SCJN incrementa la incertidumbre para las empresas, en especial para las MiPyMEs, al generar riesgos legales y económicos que afectan la confianza y la estabilidad del entorno de inversión en México.

PYMES e inversiones, las más afectadas por fallo de la SCJN sobre la UIF dice Coparmex

La Coparmex también señaló que el fallo de la SCJN que permite a la UIF revisar cuentas sin autorización judicial afectará principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

De acuerdo con el organismo, este tipo de empresas suelen carecer de estructuras jurídicas robustas para enfrentar procesos legales prolongados derivados del bloqueo de cuentas.

Además, advirtió que la inmovilización de recursos podría impedir el pago de nómina o proveedores, lo que pondría en riesgo empleos y la viabilidad de los negocios.

En contraste, señaló que las grandes empresas cuentan con mayor capacidad financiera y legal para enfrentar procedimientos de este tipo.

La Coparmex agregó que la medida podría generar efectos similares a una sanción antes de que se acredite una responsabilidad, lo que colocaría a los afectados en desventaja para ejercer su defensa.

Coparmex pide claridad en facultades de la UIF tras fallo de la SCJN

Ante este escenario, la Coparmex pidió claridad en la aplicación de las facultades de la UIF, así como establecer reglas que eviten abusos y garanticen certeza jurídica.

Entre las propuestas del organismo destacan: