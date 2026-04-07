La ministra Yasmín Esquivel rechazó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas como las de Salinas Pliego.

Durante su participación en la discusión, Yasmín Esquivel destacó que la norma está mal redactada, pues deja muchos vacíos y no vela por la seguridad y certeza jurídica de los usuarios.

Reitera Yasmín Esquivel su rechazo a que UIF pueda bloquear cuentas bancarias

Yasmín Esquivel dijo que la norma que permite que la UIF bloquee cuentas bancarias fue mal redactada, pues no se dan a conocer cuáles son los parámetros para el bloqueo.

Yasmín Esquivel rechaza bloqueo de UIF que impactaría cuentas de Salinas Pliego (Captura de pantalla )

La SCJN señaló que la UIF puede bloquear cuentas bajo la sospecha de irregularidades, pero Yasmín Esquivel destacó que en la norma no se dice cuáles son los indicios justificados.

La ministra reiteró que si el Estado va a hacer un bloqueo de cuentas bancarias, como la de Ricardo Salinas Pliego, debe existir una ley que precise todas las condiciones.

“Cuando el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe establecer con precisión cuándo, cómo y por qué”. Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN

Cabe mencionar que la SCJN respaldó el proyecto para el bloqueo de UIF bajo el criterio de que esta acción previene el lavado del dinero y el financiamiento de actos terroristas.

Por lo anterior, Yasmín Esquivel comentó que es necesario el combate al crimen, como al lavado de dinero; sin embargo, este no puede hacerse a costa de la certeza jurídica de los usuarios.