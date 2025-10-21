Una iniciativa de Ana Karina Rojo Pimentel propone instituir el Día Nacional del Bienestar en el cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La diputada del Partido de Trabajo (PT), presentó la iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados para proponer el 13 de noviembre como el Día Nacional del Bienestar.

Aunque dentro de la iniciativa no se hace mención a AMLO o el cumpleaños del ex presidente, esta ha recibido críticas al pensar que es un “intento disfrazado” de celebrar el natalicio de Andrés Manuel López Obrador.

Iniciativa legislativa busca vincular el Día Nacional del Bienestar con cumpleaños de AMLO

Información de medios de comunicación señalan que la razón por la que la diputada Ana Karina Rojo Pimentel propuso la iniciativa del Día Nacional del Bienestar en el cumpleaños de AMLO es porque el “bienestar” es un “derecho humano”.

Por lo que "no se trata de un lujo ni una aspiración“, según se lee en la exposición de motivos de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel del PT.

Aunque el Día Nacional del Bienestar ya había sido propuesto por la misma diputada del PT en fecha del 9 de mayo y no el 13 de noviembre, día del cumpleaños de AMLO.

Sin embargo en su primer fecha del 9 de mayo como el Día Nacional del Bienestar esta iniciativa se quedó como un asunto pendiente en resolución.

Ahora en un nuevo intento de proponer que en México se celebre el Día Nacional del Bienestar, pero en el día del cumpleaños de AMLO, la diputada del PT volvió a lanzar la propuesta.

De acuerdo con la diputada del PT, el 13 de noviembre es un día en el que dentro del calendario está libre de conmemoraciones oficiales y coincide con el Día Mundial de la Bondad, por lo que ambas fechas resaltan valores como la empatía, solidaridad y justicia social, resalta la iniciativa.