La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó los últimos momentos de su conferencia para felicitar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su cumpleaños número 72.

El expresidente mexicano, quien actualmente reside en Palenque, Chiapas, celebrará su segundo cumpleaños desde que terminó su mandato el próximo 13 de noviembre.

Claudia Sheinbaum manda felicitaciones cariñosas a AMLO por sus 72 años

Claudia Sheinbaum felicitó de manera anticipada al expresidente AMLO ante la celebración de sus 72 años de vida.

Al término de su conferencia del Pueblo del 12 de noviembre, Sheinbaum extendió sus felicitaciones cariñosas “desde aquí a Palenque”, donde reside el ex mandatario originario de Macuspana, Tabasco.

Asimismo, le envió un abrazo a su predecesor en la titularidad del Ejecutivo Federal, a un día de su cumpleaños número 72.

“Le mandamos felicitaciones desde aquí, cariñosas. De aquí a Palenque, un abrazo” Claudia Sheinbaum

Este es el segundo cumpleaños que AMLO celebra después de que concluyera su mandato presidencial.

Cabe señalar que en el marco de su cumpleaños número 71, la presidenta aseguró que AMLO “es un hombre que dedicó su vida a la transformación de nuestro país”.

Tras el termino de u periodo presidencial, López Obrador ha cumplido con su palabra de no involucrarse en la vida política del país y sólo fue visto en público en los comicios de extraordinarios de 2025 para emitir su voto.