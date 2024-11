El ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conserva un equipo de seguridad a cargo de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) ahora que se encuentra en retiro en su rancho de Palenque, Chiapas, conocido como “La Chingada”.

La información se dio a conocer el día anterior como resultado de una solicitud de información realizada por el periódico El Universal.

El tema se ha retomado en la conversación en el marco del cumpleaños 71 de AMLO este 13 de noviembre.

Y es que hasta el rancho conocido como “La Chingada”, han legado simpatizantes de AMLO para felicitarlo y cantarle las mañanitas, aunque no podrán verlo.

Cabe recordar que AMLO dijo que no recibiría a nadie mientras estuviera en su retiro, a excepción de su familia.

Se desconoce el número de elementos de la Sedena que resguardan la propiedad de AMLO en Palenque, Chiapas.

Claudia Sheinbaum: “AMLO no se ha retirado de la vida pública” y aclara el sentido

Claudia Sheinbaum dijo que “AMLO no se ha retirado de la vida pública”, no obstante, aclaró que el sentido de sus dichos se refiere a que sigue escribiendo un libro sobre la grandeza cultural de México y no es para que lo aprovechen en otro sentido sus adversarios.

“Yo pienso que no se ha retirado de la vida pública, y ya nuestros adversarios están escuchando por qué digo esto, porque sigue luchando, solo que desde otra trinchera, porque sentarse a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México, que reside entre otras fuentes… en los pueblos originarios, es seguir luchando desde otra trinchera…” Claudia Sheinbaum

La presidenta envió una felicitación con quien acuda a visitar a AMLO en este día y aseguró que el expresidente es un hombre que dedicó a la transformación del país.

“Vamos a enviarle una felicitación, no sé si nos escuche, a través de quien vaya a ir a verlo… le enviamos un feliz cumpleaños…”, dijo previamente.

Al final de la conferencia mañanera se transmitieron las mañanitas con una foto de fondo de Claudia Sheinbaum con AMLO.

¿Reelección de Rosario Piedra Ibarra fue regalo para AMLO?

Cabe recordar que con la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, en la últimas horas la oposición señala justo eso, que AMLO no se ha ido de la vida pública, aunque en un sentido diferente al que aclaró la presidenta.

Otros ven esa reelección como un regalo para AMLO en el día de su cumpleaños e incluso hubo columnas al respecto refiriendo la existencia de “fantasmas” o “línea” para elegir a Rosario Piedra Ibarra.