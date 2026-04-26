A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que la Fase 1 de contingencia en CDMX se mantendrá este 26 de abril, aplicando el Doble Hoy No Circula.

Debido a la mala calidad del aire que persiste, la Fase 1 de contingencia en CDMX se está aplicando desde la mañana de este 26 de abril, con el Doble Hoy No Circula a diferentes automotores de la ciudad.

Sigue Fase 1 de contingencia en CDMX (CAMe )

¿Qué autos entran en el Doble Hoy No Circula de la Fase 1 de contingencia en CDMX?

Además de dar a conocer que la Fase 1 de contingencia en CDMX se mantiene con el Doble Hoy No Circula, también se mencionaron los automóviles que se verán afectados:

Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0

Vehículos con holograma 2

Aquellos con permiso para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas

Taxis con hologramas 0, 00, 1 y 2; dejarán de circular de las 10:00 a.m. a las 8:00 p.m.

Con excepción de los mencionados taxis, el resto de automotores no podrán circular desde las 5:00 a.m. a las 10:00 p.m. de este 26 de abril.

Doble Hoy No Circula por Fase 1 de contingencia en CDMX (@CAMegalópolis)

¿Por qué se mantiene la Fase 1 de contingencia en CDMX con el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la CAMe, se decidió mantener la Fase 1 de contingencia en CDMX con el Doble Hoy No Circula debido a que persiste la mala calidad del aire en la ciudad.

A pesar de haber aplicado la contingencia ambiental en CDMX con el Doble Hoy No Circula anteriormente, el sistema anticiclónico se mantiene en el centro del país, lo que provoca que los contaminantes atmosféricos no se dispersen.

Mencionando que las ráfagas de viento serán débiles y habrá elevadas temperaturas cercanas a los 30 grados, lo cual favorece a la acumulación de ozono y otros contaminantes.

Afirmando que la calidad del aire durante las próximas horas se mantendrá en mala y muy mala, por lo que se recomienda a la población tomar sus precauciones.