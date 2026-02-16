La fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México se mantiene, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis el 16 de febrero.

Esta contingencia sigue activa debido a la mala calidad del aire que genera riesgos a la salud, sobre todo para la población vulnerable.

Contaminación tendrá su pico toda la tarde durante contingencia en Valle de México

La contingencia ambiental en el Valle de México se mantiene en fase 1 hoy lunes 16 de febrero.

Esto debido a que se sostienen niveles altos de ozono en el aire, cuyos picos de contaminación se mantendrán durante toda la tarde, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Por ello, se recomienda que los grupos vulnerables no realicen actividades al aire libre en dicho horario; específicamente para:

infantes

adultos mayores

mujeres embarazadas

personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Asimismo, se recomienda evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes.

Los vehículos que no pueden circular hoy 16 de febrero por contingencia ambiental

Ya que la fase 1 de la contingencia ambiental se mantiene el 16 de febrero, las restricciones de circulación siguen vigentes este lunes.

Entre las 5:00 a las 22:00 horas del lunes 16 de febrero no pueden circular en el Valle de México: