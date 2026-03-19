Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron que la construcción del Tren Maya destruyó distintos monumentos, un delito de lesa arqueología.

Fueron integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia quienes denunciaron y presentarán denuncia en contra de los funcionarios del Tren Maya.

INAH denuncia destrucción de monumentos durante construcción del Tren Maya

El martes 17 de marzo, profesores del sindicato del INAH denunciaron el uso de dinamita durante la construcción del Tren Maya, así como retroexcavadoras que destruyeron monumentos mayas.

El arqueólogo del INAH, Fernando Cortés de Brasdefer, aseguró que al menos 62 mil estructuras no fueron recuperadas hasta 2026, más allá de las utilizadas para construir los diversos parques del Tren Maya.

INAH denuncia destrucción de monumentos mayas en obras del Tren Maya (Captura de pantalla)

Asimismo, el INAH señaló la “deconstrucción” del Parque Balam Tun con las piezas desmanteladas, un acto que definieron como “aberrante” en contra de la arqueología de México.

Los especialistas del INAH apuntan que los 36 monumentos arqueológicos reubicados en el parque Balam Tun se combinaron con materiales recientes.

Añadieron que las técnicas y métodos del encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas, son un crimen de lesa arqueología y “actos inaceptables”.

Ya que si bien se construyeron reproducciones de las estructuras en los parques memoriales del Tren Maya, no tienen cronología lógica, además de que los monumentos mayas fueron destruidos.

INAH emprenderá acciones legales contra funcionarios de construcción del Tren Maya

Derivado del crimen de lesa arqueología denunciado por especialistas del INAH, emprenderán acciones legales en contra de Diego Prieto, quien habría impulsado la destrucción del Tren Maya.

Además del actual secretario técnico José Luis Pera, junto al coordinador nacional de arqueología del anterior sexenio, Francisco Mendiola, entre otros funcionarios.

No mencionaron si la denuncia abarcará también a Manuel Pérez Rivas, quien contó con la autorización del Consejo de Arqueología para deconstruir los monumentos mayas en los parques memoriales.