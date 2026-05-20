Desde el 2 de mayo hasta el día de hoy, en su primera etapa, la construcción de la terminal de carga del Tren Maya en Cancún, presenta un avance del 47.48 %, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, indicó que esta etapa a concluir el 31 de diciembre de este 2026, tiene como meta la construcción de cuatro complejos de carga en:

Palenque

Poxilá

Progreso

Cancún

Asimismo se construirán 48.7 kilómetros de vía nueva, que correrá de Poxilá a Progreso, a la par que se rehabilitarán 18.9 kilómetros de vía que va de Poxilá-Mérida.

Una vez que se llegue a este objetivo, en 2027, arrancará una segunda etapa, la cual contempla la incorporación de un complejo de carga en el estado de Chetumal.

La terminal funcionará a través de cuatro patios de operaciones que estarán ubicados en:

Escárcega

Pomuch

Valladolid

Xpujil

Sedena presenta avances sobre el Tren Maya de Carga (Gobierno de México)

Tren Maya de Carga generó más de 13 mil empleos

De acuerdo a lo informado por Sedena, en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, el Tren Maya de Carga ha generado más de 13,793 empleos directos a través de ocho frentes de trabajo.

20% de este personal es representado por mujeres.

“Mujeres operan hoy motoconformadoras, rodillos, manejan tráileres, camiones de volteo, son ingenieras, arquitectas, tienen frentes de obra” Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles

Tren Maya de Carga ya genera ingresos

Pese a que el Tren Maya en modalidad de carga aún no está terminada, ya comenzó a generar ingresos mediante el traslado de materiales de construcción.

Tren Maya ha estado moviendo durmientes, por lo que se planea que a finales del 2026 concluir con el balasto, rieles y demás insumos estratégicos.

Con el objetivo de avanzar con este proyecto ferroviario, Sedena trabaja de la mano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Semarnat, INAH, y concesionarios ferroviarios.