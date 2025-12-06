La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Alicia Bárcena, confirmó los daños ambientales del Tren Maya, sin embargo, se reservaron estos datos por 5 años; los detalles.

Según información de El Universal, se solicitaron los documentos sobre los daños ambientales por la construcción del Tren Maya, pero se les negó bajo el argumento de que son reservados por seguridad nacional.

Tren Maya (Cuartoscuro / Presidencia)

Semarnat reveló que Tren Maya causó daños ambientales, pero reserva datos por 5 años

Semarnat rechazó una solicitud de información sobre los daños ambientales del Tren Maya al argumentar que esos datos se han clasificado como reservados por 5 años por asuntos de seguridad nacional.

En octubre de 2025, Alicia Bárcena aceptó que las obras del tramo 5 del Tren Maya dañó ocho cavernas y cenotes de Playa del Carmen y Tulum, pero los datos son reservados, entre ellos:

Dictámenes técnicos

Estudios

Evaluaciones

De acuerdo con la dependencia, esta determinación quedó establecida en el Diario Oficial de la Federación desde el 18 de mayo de 2023 ya que el gobierno declaró el Tren Maya como infraestructura estratégica.

Los datos sobre los daños ambientales del Tren Maya quedarán reservados por cinco años, por lo que en 2028 podrán hacerse públicos, a menos que el Comité de Transparencia modifique o revoque la reserva.