Juncal Solano dio a conocer el martes 10 de noviembre que ganó el caso de violencia política de género que presentara contra TV Azteca y el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Se trata de una demanda que Solano inició en julio de 2026 contra Salinas Pliego, acusando que TV Azteca usó imágenes creadas con inteligencia artificial de su cuerpo para desprestigiarla.

Juncal Solano celebra fallo a su favor tras demanda por violencia política de género contra TV Azteca y Salinas Pliego

A través de sus redes sociales, Juncal Solano celebró que obtuvo un fallo a su favor respecto a las acusaciones de violencia política de género contra TV Azteca y Salinas Pliego.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral dictaminara la existencia de conductas sancionables cometidas a través de transmisiones televisivas.

Además, el fallo rechazó los intentos de TV Azteca por deslindar su responsabilidad corporativa frente a los ataques difundidos en sus señales locales en el estado de Jalisco.

Dichas publicaciones pretendían descalificar el desempeño de Solano en el municipio de Tonalá, recurriendo a la fabricación de imágenes alusivas a su cuerpo para menospreciar su labor política.

Juncal Solano (Redes)

En este sentido, la también abogada exigió que TV Azteca y Salinas Pliego cumplan la resolución del TEPJF y respeten a las mujeres que forman parte de la política nacional.

De igual forma, instó a que se les cuestione por sus resultados en la política y que no se sexualice su imagen con contenido falso.

Solano indicó que no promoverá acciones legales contra quien presentó el contenido en su contra, pues señaló a Salinas Pliego como el responsable de ordenar la difusión de dicho material.