El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no regresará a México para el caso Ayotzinapa, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El GIEI como tal desapareció, ya no es un grupo que en su momento estuvo asesorando a los padres o a la investigación y como tal desapareció” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que se acudió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar el apoyo de expertos para que se sumen a la investigación del caso Ayotzinapa.

Sin embargo, se resaltó que los miembros de la extinta GIEI no podrían ser incorporados por la ONU ni traídos por esta organización.

GIEI no podrá regresar a investigación de caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que el GIEI, al estar desintegrado, no podrá regresar a la investigación del caso Ayotzinapa.

Claudia Sheinbaum resaltó que algunos padres de los normalistas desaparecidos mantienen el contacto con algunos miembros de este grupo desintegrado.

En este sentido, se acudió ante la ONU para saber si México podría tener acceso a expertos que se integren a la investigación.

Sin embargo, las Naciones Unidas consideró que las personas del GIEI “no podrían ser traídas” pero compartirá la visión que tienen respecto a los expertos que podrían apoyar.

“Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México si se podía tener acceso a expertos. Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas y en todo caso estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar” Claudia Sheinbaum

Hay muchos avances en el caso Ayotzinapa, asegura Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las investigaciones en el caso Ayotzinapa han tenido muchos avances.

Sin embargo, los datos no podrán ser compartidos públicamente hasta tener la autorización de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en 2014.