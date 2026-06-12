Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclamaron que “no tuvieron condiciones” para manifestarse en la Ciudad de México (CDMX), en el marco del Mundial 2026.

En su denuncia, explicaron que no estuvieron presentes en las movilizaciones debido al operativo de revisión que autoridades federales y capitalinas desplegaron en la caseta de Tlalpan.

“Nos regresamos (a Guerrero) sin que ello signifique que abandonamos el movimiento”. Padres de los 43 de Ayotzinapa

Los padres señalaron que esta situación les impidió ingresar a la capital y perder reuniones con Gobernación; no obstante, adelantaron que habrá más manifestaciones aún después del Mundial 2026.

Arturo Medina habría alcanzado un acuerdo con normalistas de Ayotzinapa en la México-Cuernavaca (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Padres no pudieron manifestarse ni reunirse con Gobernación por bloqueo de Tlalpan

Desde el Antimonumento +43, los padres de los normalistas acusaron que, desde el 8 de junio, fecha en la que salieron de Guerrero, se encontraron con un cerco policiaco a la altura de la caseta de Tlalpan.

Esta situación los obligó a que cancelar la mayoría de sus movilizaciones, incluida una mesa de diálogo que sostendrían en Gobernación, donde estarían presentes los titulares de:

No obstante, adelantaron que se reorganizarán y planean encabezar otra serie de manifestaciones en la CDMX.

Manifestación por los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

¿Qué piden los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Como parte de sus denuncias, luego de verse impedidos por el bloqueo Tlalpan, los padres de los 43 normalistas exigieron: