Claudia Sheinbaum defendió la autodeterminación de los pueblos luego de que Estados Unidos lanzara acusaciones contra Raúl Castro, exmandatario cubano señalado por el derribo de aeronaves de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 22 de mayo de 2026, la presidenta de México cuestionó los señalamientos del Gobierno estadounidense y criticó la postura intervencionista que, afirmó, históricamente ha mantenido Washington hacia otros países.

"La autodeterminación de los pueblos. Ha habido una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora (...) es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria también cuestionó que las acusaciones resurjan tres décadas después de los hechos.

"El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínense. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum acusa visión intervencionista de Estados Unidos

La presidenta reiteró que México busca mantener una relación diplomática positiva con Estados Unidos, aunque advirtió que no deben ignorarse los antecedentes históricos de intervención política y de seguridad por parte del país vecino.

En ese contexto, recordó el caso de Chihuahua, donde —según expuso— dos agentes de la CIA participaron en operaciones de seguridad y antidrogas sin autorización del Gobierno mexicano.

Además, destacó que en su reciente reunión con Markwayne Mullin se establecieron principios de cooperación bilateral basados en la no subordinación y el respeto a la soberanía.

“No se nos puede olvidar que hay otra intención en lo que hacen" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria insistió en que los temas de seguridad y soberanía nacional no deben analizarse de manera aislada y llamó a mantener presente la historia en la relación bilateral.

¿De qué acusa Estados Unidos a Raúl Castro?

La administración del presidente Donald Trump acusa a Raúl Castro de delitos relacionados con el derribo de aeronaves de “Hermanos al Rescate” ocurrido en 1996, cuando el líder cubano se desempeñaba como ministro de Defensa.

Entre los cargos señalados por autoridades estadounidenses destacan:

Muerte de ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves

Asesinato

Las acusaciones están relacionadas con las muertes de:

Carlos Costa

Armando Alejandre Jr.

Mario de la Peña

Pablo Morales

El señalamiento fue retomado por el Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio, quien recientemente aseguró en un mensaje en español que Washington busca una “nueva relación” con Cuba enfocada en el pueblo cubano y no en el actual gobierno de la isla.

Rubio incluso ofreció una ayuda humanitaria de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, siempre que la distribución estuviera a cargo de instituciones como la Iglesia Católica y organizaciones caritativas.

Por su parte, el Gobierno de Cuba calificó las acusaciones contra Raúl Castro como una nueva medida de presión política por parte de Estados Unidos.