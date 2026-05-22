Este jueves 21 de mayo de 2026 se dio a conocer la renuncia de Fidel Ortiz a la titularidad de Resguardo Parlamentario del Senado de la República tras ser vinculado con Silvano Aureoles.

La periodista Leti de la Robles de la Rosa difundió que Fidel Ortiz renunció de manera voluntaria tras un periodo vacacional de una semana y un retorno breve a sus actividades laborales ordinarias en el Senado.

Reportes señalan que Fidel Ortiz integró a diversos familiares a su equipo de trabajo en la Cámara Alta, quienes ahora se encuentran a la deriva por la renuncia del legislador.

Fidel Ortiz deja el Resguardo Parlamentario del Senado por vínculos con Silvano Aureoles

Este jueves se informó que Fidel Ortiz presentó su renuncia a Resguardo Parlamentario del Senado, luego de que fuera vinculado con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Puntualmente, Fidel Ortiz formaría parte de un grupo de 16 funcionarios públicos que integraron la administración de Silvano Aureoles y a quienes las autoridades les giraron órdenes de aprehensión.

Lo anterior, debido a que solicitan su presencia por los hechos ocurridos en la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.

Silvano Aureoles (Juan José Estrada Serafín)

Esto cuando autoridades de Michoacán perpetraron un violento operativo policial contra la comunidad indígena purépecha de dicha localidad en abril del 2017.

Cabe recordar que el propio exgobernador de Michoacán es buscado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Ello derivado de denuncias presentadas ante la Fiscalía estatal por integrantes de la comunidad de Arantepacua.