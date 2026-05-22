El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó hoy viernes 22 de mayo la mancha a favor del líder de la Revolución, Raúl Castro tras la investigación de Estados Unidos.

Concentración a favor de Raúl Castro la cual fue convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), así como estudiantiles y movimientos juveniles en el marco de la Jornada por el 95 cumpleaños del líder de la Revolución.

Esto tras los señalamientos del pasado de 20 de mayo, cuando el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche quien anunció la acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por conspiración para asesinar a ciudadanos estadunidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.

Marcha en Cuba a favor de Raúl Castro es encabezada por Miguel Díaz-Canel

En contra de la investigación de Estados Unidos a Raúl Castro, este viernes en Cuba una marcha y concentración se dio en la Tribuna Antimperialista José Martí frente a la embajada de Estados Unidos en la capital del país y que fue encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Marcha en la que también estuvieron acompañando a Miguel Díaz-Canel y a favor de Raúl Castro, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Asimismo, en la marcha a favor de Raúl Castro se hicieron presentes miembros del Buró Político, del Secretariado del CCPCC, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, además de organizaciones políticas y de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Acusan de infames los señalamientos a Raúl Castro de Estados Unidos

En declaraciones a la prensa local, la primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez acusó de infames los señalamientos a Raúl Castro de parte de Estados Unidos.

“Nos convoca la dignidad de Cuba, el derecho a nuestra autonomía y el honor de ser una generación formada bajo el legado de Fidel y Raúl”. Meyvis Estévez, primera secretaria de la UJC

Por lo que pese a que Estados Unidos mantenga su bloqueo energético y sanciones en contra de Cuba seguirán su lucha pues “defendemos la revolución, el socialismo y esta patria”, afirmó.