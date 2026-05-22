La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió a sus ciudadanos por las protestas convocadas en la Tribuna Antiimperialista el 22 de mayo, en respuesta a las acusaciones contra Raúl Castro.

De acuerdo con el mensaje oficial, la protesta convocada frente a la Embajada de los Estados Unidos podría generar mayor presencia policial, desvíos de tráfico y afectaciones al acceso a la embajada.

“Es posible que haya una mayor presencia policial, desvíos de tráfico e interrupciones en los desplazamientos. Esto podría afectar el acceso a la embajada desde la noche del jueves 21 de mayo de 2026″ Embajada de Estados Unidos en Cuba

La advertencia se emite luego de que Estados Unidos anunciara acciones legales contra Raúl Castro por el derribo de aviones de 1996, lo que ha provocado reacciones del gobierno cubano.

Embajada de EU en Cuba advierte a ciudadanos por protestas ligadas a Raúl Castro (Captura de pantalla)

Embajada de Estados Unidos en Cuba emite recomendaciones a sus ciudadanos

En el mismo comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba recomendó a los ciudadanos estadounidenses que, en caso de tener una emergencia el 22 de mayo, pidan apoyo al +53-7-839-4100.

Con el objetivo de evitar percances, la cancillería recomienda:

Evitar manifestaciones y aglomeraciones

Mantenerse consciente de su entorno

Consultar los medios de comunicación locales para noticias de última hora

Estar preparado para ajustar planes

Raúl Castro y Fidel Castro (Especial)

Simpatizantes de Raúl Castro protestarán contra Estados Unidos en la “Tribuna Antiimperialista”

El presidente cubano Díaz-Canel anunció que a las 7:30 de la mañana del viernes 22 de mayo se llevará a cabo una protesta en la Tribuna Antiimperialista, en condena a los señalamientos de Estados Unidos contra Raúl Castro.

Por ahora, no se ha dado a conocer quiénes estarán presentes en el acto, pero es probable que asistan figuras del Gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba, incluido el propio Raúl Castro, de 94 años.