Claudia Sheinbaum dio la bienvenida a Betssy Chávez tras confirmarse que el gobierno de Perú otorgó el salvoconducto que permitió su salida del país.

“Bienvenida, Bettsy Chávez a México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La exministra del gobierno de Pedro Castillo viajó a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y “está a punto de aterrizar”, informó la presidenta en la conferencia del 7 de agosto de 2026.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum destacó que este gesto de “buena voluntad” del gobierno de Keiko Fujimori restablece las relaciones diplomáticas, aunque reiteró la defensa de Pedro Castillo.

Betssy Chávez está por llegar a México; Sheinbaum le da la bienvenida

Claudia Sheinbaum compartió que Betssy Chávez, quien fuera presidenta de ministros en el gobierno de Pedro Castillo, salió de Perú en custodia de la Fuerza Aérea y “está a punto de aterrizar en México”.

La presidenta resaltó que Chávez se mantuvo varios meses en resguardo dentro de la embajada de México en Perú, que fue cerrada tras la ruptura de relaciones y posteriormente custodiada por el gobierno de Brasil.

“Betssy Chávez, quien fue presidenta de ministros del expresidente Pedro Castillo, que se mantuvo por varios meses en la embajada de México en Perú… está a punto de aterrizar en México. Fue un avión de la Fuerza Aérea por ella, está, en unos minutos, aterrizando en el país” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum reitera defensa de Pedro Castillo pese a acto de “buena voluntad” de Perú

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que, a pesar de este acto de “buena voluntad” del gobierno de Keiko Fujimori, su gobierno mantendrá la defensa del expresidente Pedro Castillo.

La presidenta resaltó que Perú fue informado que México mantendrá la defensa de Castillo ya que se considera que ha sufrido de persecución y discriminación.

“Nosotros vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo…ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe pero es un paso” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, aplaudió la acción de Keiko Fujimori de buena voluntad al otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, lo que permitió restablecer las relaciones con Perú.