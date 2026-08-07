El gobierno de Perú confirmó que se otorgó un salvoconducto a Betssy Chávez para salir del país, como parte de las acciones para restablecer las relaciones diplomáticas con México.

“En la fecha, el Gobierno del Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betssy Betzabet Chávez Chino” Perú

Sin embargo, resaltó que la entrega del salvoconducto se realizó con la reserva de solicitar su extradición, toda vez que tiene una sentencia y está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación.

Asimismo, reiteró que en Perú “no existe persecución política” como ha denunciado México en el caso de Betssy Chávez y Pedro Castillo.

“El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso” Perú

Además, resaltó que buscará promover “una reflexión orientada a evitar que se distorsione la aplicación de la institución del asilo”.

Perú pedirá extradición de Betssy Chávez a México por delitos contra el Estado

El gobierno de Perú informó que el gobierno de México ha sido informado que su cancillería solicitará la extradición de Betssy Chávez, quien fue trasladada a territorio mexicano gracias a un salvoconducto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú resaltó que el gobierno mexicano sabe que Chávez ha sido sentenciada “como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional” para una rebelión en agravio del Estado.

“El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Chávez Chino ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado… y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación” Perú

Por ello, resaltó que Perú va a solicitar la extradición de Betssy Chávez, de conformidad a los tratados entre ambos países, según lo requieran las autoridades judiciales peruanas.