La presidenta Claudia Sheinbaum se burló de Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, por su desempeño como asesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre risas, la presidenta habló sobre el trabajo de Ugalde en el PRI y los resultados del PRI en las últimas elecciones en el país.

Aquí te decimos todo lo que sabemos sobre Luis Carlos Ugalde, como:

¿Quién es Luis Carlos Ugalde?

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Ugalde?

¿Qué signo zodiacal es Luis Carlos Ugalde?

¿Luis Carlos Ugalde tiene esposa?

¿Luis Carlos Ugalde tiene hijos?

¿Qué estudió Luis Carlos Ugalde?

¿Cuál es la trayectoria de Luis Carlos Ugalde? y más

¿Quién es Luis Carlos Ugalde?

Luis Carlos Ugalde Ramírez es un académico, consultor y político mexicano que asesoró al PRI en las elecciones pasadas, y cuyos resultados provocaron la burla de la presidenta.

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Ugalde?

Luis Carlos Ugalde Ramírez originario de la Ciudad de México (CDMX) cumple años según su perfil de Facebook, el 19 de octubre de 1966, por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Luis Carlos Ugalde?

Ya que su cumpleaños es el 19 de octubre, Luis Carlos Ugalde nació bajo el signo de Libra.

Las personas libra son conocidas por ser diplomáticas, justas, sociales y por evitar los conflictos.

¿Luis Carlos Ugalde tiene esposa?

Se desconoce si Luis Carlos Ugalde tiene esposa.

¿Luis Carlos Ugalde tiene hijos?

Tampoco se tiene información sobre si Luis Carlos Ugalde tiene o no hijos.

¿Qué estudió Luis Carlos Ugalde?

Luis Carlos Ugalde Ramírez es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Asimismo es maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York.

¿Cuál es la trayectoria de Luis Carlos Ugalde?

Luis Carlos Ugalde Ramírez es el director de Integralia Consultores, que se dedica al análisis legislativo y político.

Asimismo, se ha desempeñado como:

coordinador de asesores en la embajada de Estados Unidos en México, de 1997 a 2000.

coordinador de asesores de la Secretaría de Energía en 1997.

Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE)

Profesor de escuelas como el ITAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Así como en:

Harvard

Georgetown

Americana

Claudia Sheinbaum se burla de asesoría de Luis Carlos Ugalde al PRI

Claudia Sheinbaum se burló de los resultados de la asesoría de Luis Carlos Ugalde al PRI, de quien recibió 13 millones de pesos, de acuerdo con la revista Polemón.

Entre risas, la presidenta aseguró que, su Ugalde quiere hablar de fraudes electorales, debería de explicar por qué el IFE no quiso abrir todas las casillas en las elecciones de 2006, donde Felipe Calderón resultó electo.

Por otra parte, resaltó que Luis Carlos Ugalde también recibió contratos del PAN para asesorías y charlas sobre nearshoring por más de 450 mil pesos.

Sin embargo, resaltó que estas asesorías no han tenido los resultados esperados, lo que provocó su risa.