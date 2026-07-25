Claudia Sheinbaum anunció que en dos semanas comenzará la liberación de moscas estériles como parte de la ofensiva sanitaria contra el gusano barrenador en México.

“Es muy buena noticia, porque todos los ganaderos del país, particularmente los del norte que se dedican a criar y después a exportar a Estados Unidos, ya van a poder recuperar esta exportación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su visita a Morelos, la presidenta de México destacó que esta medida busca erradicar la plaga de gusano barrenador que afecta al sector ganadero y normalizar el comercio pecuario tras la reapertura de la frontera con Estados Unidos.

Las moscas estériles, producidas en la planta de Chiapas, impedirán la reproducción del insecto y forman parte de una estrategia integral de bioseguridad.

Claudia Sheinbaum anuncia liberación de moscas estériles para erradicar gusano barrenador

Durante su visita en Morelos, Claudia Sheinbaum manifestó que es una buena noticia que Estados Unidos haya reabierto la frontera para la exportación de ganado y anunció la ofensiva contra el gusano barrenador.

Qué es el gusano barrenador (especial)

Ante los medios, Sheinbaum anunció que en dos semanas se liberarán moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador, además de que se analiza una nueva cepa más efectiva.

La estrategia consiste en liberar grandes cantidades de moscas estériles, que se aparean con moscas silvestres sin generar descendencia. Así se disminuye la reproducción del insecto infectado.

De acuerdo con la información, las moscas estériles fueron producidas en la planta de Chiapas, que fue inaugurada hace casi un mes por la presidenta junto a Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos.

El gobierno espera que el inicio de la liberación de moscas estériles contribuya a contener la propagación del gusano barrenador, proteger al sector ganadero y avanzar hacia la normalización del comercio pecuario.