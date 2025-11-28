La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aprobó el 27 de noviembre, la emisión de la convocatoria para los aspirantes que busquen encabezar la Fiscalía General de la República (FGR):
- Apertura del registro: 13:00 horas del viernes 28 de noviembre
- Cierre del registro: 13:00 horas del domingo 30 de noviembre
“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se mite la convocatoria y se determine al proceso para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República”Mesa Directiva del Senado
Al informar sobre el aval para emitir la convocatoria para los aspirantes a dirigir la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la Mesa Directiva del Senado informó cuáles son los requisitos:
- Contar con ciudadanía mexicana por nacimiento
- Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación
- Titulo profesional de la Licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de 10 años al día de la designación
- Gozar de buena reputación
- Calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o ejercicio de la actividad jurídica
- Honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democrático, independencia con reconocimiento social
- No haber sido condenado por delito doloso
Además de los requisitos que deben cumplir al pie de la letra quienes se postulen para el proceso de selección de aspirantes a encabezar la fiscalía, se detalló que deben presentar estos documentos:
- Solicitud consistente en escrito firmado en la que manifieste voluntad expresa de participar en el proceso de selección
- Curriculum vitae con fotografía actual
- Escrito firmado en el que manifesté bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito doloso
- Escrito firmado en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no haber sido inhabilitado para ejercicio de cargos públicos de la federación o en alguna de las entidades federativas
- Para el caso de que su candidatura se encuentre apoyada. Por alguna universidad, instituto de investigación, asociación civil u organización de la sociedad civil, debería adjuntar un escrito que así lo acredite
- Ensayo firmado con un máximo de 10 cuartillas escritas en letra tipo Arial tamaño 12 con interlineado sencillo con los siguientes apartados:
- Análisis acerca de los fenómenos delictivos que afectan al país
- Elementos de un plan de persecución penal como debe utilizarse el marco normativo de la FGR para enfrentar los fenómenos delictivos y su evolución
- Copia de los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento
- Credencial para votar con fotografía por ambos lados expedida por el INE o el IFE
- Titulo profesional con Licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de 10 años al día de la designación
- Cédula profesional
- Documentos que acrediten el Currículm Vitae
- Escrito firmado conteniendo la descripción de su trayectoria en el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica, resaltando los puntos que denoten la calidad profesional relevante y la alta calidad técnica
"A partir de las 13:00 horas del viernes 28 de noviembre y hasta las 13:00 horas del domingo 30 de noviembre"Mesa Directiva del Senado
De la misma forma se explicó quienes busquen el cargo deberán presentar sus solicitudes a través del mecanismo electrónico de registro que estará disponible en la página oficial: www.senado.gob.mx.