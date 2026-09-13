La presidenta Claudia Sheinbaum comparó al Partido Acción Nacional (PAN) con los conservadores de la Guerra de Reforma, a raíz de su gira para reunirse con distintos sectores de derecha en Europa.

“Conservadores, como ahora, se van a Europa a buscar el apoyo de fuera porque dicen que no hay ningún mexicano que pueda gobernar a México”

En su evento, Sheinbaum recordó que en esa época los opositores no confiaban en los mexicanos y que por ello buscaron el gobierno del austriaco Maximiliano de Habsburgo.

En opinión de la presidenta, esas acciones se asemejan a las que ahora realiza el PAN en Europa, cuya gira, según sus dirigentes, busca alianzas internacionales rumbo a las elecciones 2027.

Sheinbaum compara al PAN con los conservadores de la Guerra de Reforma después de su gira por Europa

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un repaso histórico sobre las transformaciones del país y recordó el periodo de la Guerra de Reforma.

En su discurso, señaló que tras la promulgación de la Constitución de 1857 y la victoria del movimiento liberal, los sectores conservadores rechazaron el marco legal e impulsaron un conflicto armado.

Agregó que las acciones del PAN se parecen a las de aquel tiempo, pues los conservadores viajaron a Europa para buscar el gobierno extranjero de Maximiliano de Habsburgo.

En contraposición, la presidenta resaltó la resistencia del presidente Benito Juárez, a quien describió como un gigante por mantener firme la lucha republicana sin arrodillarse ante potencias extranjeras.

Finalmente, Sheinbaum enfatizó que la lección histórica fundamental es mantener la unidad con el pueblo y la defensa irrestricta de la soberanía nacional frente a cualquier injerencia externa.

Sheinbaum acusa al PAN de repetir prácticas conservadoras al buscar respaldo internacional rumbo a 2027 (Elizabeth Ruiz / Elizabeth Ruiz)

PAN mantiene reuniones con partidos de derecha en Europa

Encabezados por el dirigente del PAN, Jorge Romero, cinco panistas recorren desde hace varios días Europa para buscar alianzas y fortalecer su participación en las elecciones 2027.

En esta gira, el partido se reunió con el grupo derechista alemán “Unión Demócrata Cristiana”. Además, Jorge Romero denunció ante el Parlamento Europeo una supuesta relación entre el gobierno y el crimen organizado.