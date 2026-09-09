La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ve con buenos ojos la cercanía que existe entre el diputado de Morena, Pedro Haces, y Enrique Vargas del Villar, senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Al ser cuestionada en su conferencia de prensa, de este miércoles 9 de septiembre, sobre la presencia de Vargas del Villar -de 50 años en un acto sindical de la CATEM encabezado por Pedro Haces -de 61 años, la mandataria no se atrevió a asegurar que el legislador de Morena esté zigzagueando.

En su lugar, la mandaría recordó que Pedro Haces entró como Diputado Plurinominal de Morena, por lo que le corresponde al Movimiento de Regeneración Nacional evaluar su actuación y de considerarse una traición, aplicar la sanción que corresponde.

“Le corresponde al partido político porque entró como Diputado Plurinominal de Morena. Le correspondería a Morena definir si está haciendo campaña para otro partido y sí corresponde una sanción” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Ante la insistencia sobre si Morena debería endurecer su postura frente a este tipo de actuaciones, Sheinbaum -de 64 años- calificó la actuación como “extraña” al dar por hecho que Pedro Haces y el senador Panista se apoyan mutuamente.

“No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro. Está muy extraño”, reiteró. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Y finalmente puso sobre la mesa su postura:

“El zigzagueo es traicionar tus principios. No zigzaguear es no traicionar los principios, es defender lo que ha sido la Cuarta transformación”, concluyó. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Enrique Vargas se deslinda de cualquier pacto con Morena

Tras el evento del pasado 6 de septiembre, en Ixtapaluca, Estado de México, Enrique Vargas del Villar negó cualquier pacto político con Morena.

Explicó que su encuentro con Pedro Haces, en el marco del 15 aniversario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), se limitó a una invitación.

Dijo haber asistido porque mantiene una relación cercana con trabajadores y distintas organizaciones gremiales desde hace años debido a su perfil empresarial.

Subrayó que la CATEM es plural en todos los estados y no se trató de un acto partidista de Morena.