Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), informó sobre su llegada a las instalaciones del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica.

En un video difundido en la red social X, la dirigencia del PAN explicó que en su reunión con el órgano legislativo de la Unión Europea, abordará la situación política y de seguridad que se vive en México.

Específicamente la presunta colaboración entre el gobierno de Morena y la delincuencia organizada.

“Hoy estamos aquí en el Parlamento Europeo, las mujeres y los hombres de Acción Nacional, porque le vamos a decir a todo el mundo lo que en serio está pasando en México con el dizque gobierno de Morena, lo que está pasando de una asociación entre el narcotráfico y los que juraron proteger a la gente. Eso es el fraude de la 4T que hoy vinimos a mencionar” Jorge Romero. Dirigente nacional del PAM

No es la primera vez que Jorge Romero, de 47 años, acusa a Morena de estar asociado con el crimen organizado, el señalamiento se reforzó ante las acusaciones a Rubén Rocha Moya de parte del gobierno de Estados Unidos, por conspiración con el narcotráfico, corrupción y vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

.@AccionNacional está en el Parlamento Europeo. 🇪🇺



Venimos a dialogar con distintos liderazgos sobre lo que ocurre en México y a compartir las propuestas que impulsamos para mejorar la vida de las familias mexicanas.



¡Llevamos nuestra voz y nuestro compromiso con México a cada… pic.twitter.com/meVdYVqHVC — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 8, 2026

Al momento, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y el gobierno federal no se han pronunciado sobre la intención del PAN frente al Parlamento Europeo.

PAN busca fortalecer alianzas internacionales

Además de los señalamientos contra Morena, Jorge Romero Herrera reveló que su paso por Bruselas, junto a militantes y figuras del PAN, tiene como propósito seguir fortaleciendo alianzas con actores políticos europeos.

La gira forma parte de la agenda del partido, que desde meses atrás ha impulsado acercamientos con distintos organismos y liderazgos europeos como parte de su estrategia de cara a las elecciones del 2027.