Un autobús de la línea Transportes Estrella Roja que trasladaba a 30 alumnos de la UAEM se desvió de su trayecto habitual entre Cuernavaca y Cuautla, Morelos.

La maniobra del conductor, quien se dirigió hacia Tepoztlán con rumbo aparente a la Ciudad de México sin dar explicaciones, generó pánico entre los estudiantes, quienes solicitaron auxilio mediante redes sociales.

Ante la alerta, se desplegó un operativo de seguridad logrando interceptar la unidad mediante rastreo satelital, se reportó que los jóvenes se encuentran a salvo, aunque ya se investigan los hechos.

Un autobús con estudiantes de la UAEM se desvía hacia la CDMX y genera preocupación

El desvío del autobús de la línea Transportes Estrella Roja (TER) con alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ocurrió la noche del viernes 28 de agosto.

Autobús de la UAEM se desvía y genera preocupación (Tomada de video )

Alrededor de 30 estudiantes abordaron la unidad 3088 antes de las 20:00 horas dentro del Campus Chamilpa, en Cuernavaca.

El autobús debía trasladarlos de regreso en su ruta habitual de servicio redondo hacia Tepoztlán y Cuautla, un servicio orientado a la comunidad universitaria con un costo de 150 pesos.

Sin previo aviso a los pasajeros, el autobús modificó su rumbo establecido y tomó dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).

Ante el repentino cambio de trayecto, los jóvenes cuestionaron de inmediato al conductor, pero inicialmente no obtuvieron respuesta o explicación alguna. Esto generó pánico e inquietud entre los universitarios.

Al percatarse de que iban en dirección contraria y de que para las 22:00 horas se encontraban en la CDMX, los alumnos compartieron su ubicación en tiempo real y enviaron alertas a sus familiares y a grupos como la Resistencia Estudiantil UAEM.

El autobús continuó su trayecto hasta la caseta de Tlalpan, en la Ciudad de México. Al notificarse la situación, la administración central de la UAEM activó de inmediato sus protocolos de seguridad y estableció comunicación con la empresa transportista para exigir respuestas.

El grupo de seguridad interna de la universidad, conocidos como Venados, inició la búsqueda y localizó la unidad, en parte mediante rastreo por GPS.

De acuerdo con algunos reportes de prensa, la unidad fue interceptada o localizada inicialmente en Tepoztlán, donde un elemento de seguridad abordó para tomar el control, mientras que otras versiones indican que personal de la UAEM asistió a los jóvenes al llegar a Tlalpan.

Finalmente, la unidad regresó a Morelos custodiada por los Venados de la UAEM y elementos de la Guardia Nacional.

Los 30 estudiantes llegaron a salvo a sus hogares durante la madrugada del sábado, realizando las paradas habituales de su trayecto.

¿Por qué el autobús con estudiantes de la UAEM se desvió hacia la CDMX? La institución exige una investigación

Aunque la empresa transportista no ha emitido una aclaración pública definitiva sobre las causas exactas, han circulado en medios dos versiones sobre porqué se había desviado el autobús.

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) informó que, tras contactar a los responsables, se les comunicó que el desvío se debió a una confusión del conductor de reciente incorporación que tomó una ruta incorrecta.

El chofer comentó a los alumnos que desconocía la ruta especial universitaria y que inicialmente no tomó el primer retorno en Tepoztlán bajo el argumento de que estaba cerrado.

Sin embargo, los estudiantes señalaron que más adelante había otros retornos disponibles que el chofer tampoco quiso tomar.

En videos capturados por los propios alumnos en la terminal de Oaxtepec durante el viaje de regreso, mencionaron que el chofer les dio otra excusa distinta para justificar su llegada a Tlalpan: que había tenido que acudir hasta allá para cargar gasolina.

La rectora de la UAEM, Dra. Viridiana Aydeé León Hernández, exigió de manera formal a Transportes Estrella Roja una investigación exhaustiva para esclarecer a fondo las causas de esta maniobra y determinar responsabilidades.

Paralelamente, colectivos de la Resistencia Estudiantil UAEM han criticado las fallas en los filtros de seguridad que permiten que una unidad ingrese al campus y altere su trayecto sin aviso.

Por lo que han pedido mayores garantías de seguridad ante el temor que existe en la región por antecedentes de estudiantes retenidos o desaparecidos en trayectos de autobús.