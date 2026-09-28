Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró el fin de la gira por su Segundo Informe de Gobierno este domingo 27 de septiembre y pidió “seguir caminando juntos”.

“Llegamos al final de esta gira de rendición de cuentas: Honestidad y Resultados. Sigamos caminando juntas y juntos… no hay divorcio entre pueblo y gobierno”

Tras el acto principal por el Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum emprendió recorridos los cuatro fines de semana siguientes por las 32 entidades del país.

Asimismo, agradeció a las más de 850 mil personas que la acompañaron durante la gira.

En cada uno de los estados dio un informe local con la numeralia por entidad, para dar a conocer la cantidad de beneficiarios de programas de bienestar y el desglose de cada uno de ellos.

Sheinbaum concluye gira por Segundo Informe en CDMX

El acto final fue este domingo 27 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino a fin de dar a conceder los datos correspondientes de la CDMX.

El total de giras estatales se desarrolló en 12 días, pues agendó los informes estatales en cuatro fines de semana.

En la Ciudad de México estuvo acompañada de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Claudia Sheinbaum dijo que se trató de un ejercicio de rendición de cuentas con honestidad.

Acompañan a Sheinbaum más de 850 mil personas en gira por Segundo Informe

“Sigamos caminando juntas y juntos” fue el mensaje final en redes sociales por la gira del Segundo Informe.

En total, en los cuatro fines de semana participaron cerca de 850 mil personas en este tipo de asambleas.