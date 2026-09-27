Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, realizó el cierre de la gira de la rendición de cuentas de su segundo año de gobierno, hecho que celebró Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).

En un post de X, Luisa Alcalde subrayó que Claudia Sheinbaum demostró la cercanía que tiene con el pueblo, así como los resultados que ha dado y el amor que se ha engendrado por esto.

Luisa Alcalde celebra la cercanía de Claudia Sheinbaum con el pueblo a dos años de su gobierno

La consejera jurídica, Luisa Alcalde, compartió el haber asistido al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) por el Segundo Informe del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Con fotografías donde se ve a Sheinbaum con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, así como parte de su gabinete por la rendición de cuentas en la capital, fue que Alcalde celebró los hechos para el pueblo.

Claudia Sheinbaum cierra su gira por el Segundo Informe de Gobierno. (@LuisaAlcalde)

Claudia Sheinbaum cierra su gira por el Segundo Informe de Gobierno. (@LuisaAlcalde)

En su post, Alcalde subrayó que percibió “entusiasmo” entre los asistentes al Segundo Informe de Gobierno, asegurando que este es el resultado de la transformación en la vida “de millones de mexicanas y mexicanos”.

Asimismo, apuntó que Claudia Sheinbaum ha creado un gobierno cercano, además de resultados impulsados por el “amor por el pueblo”.

Fue así que la presidenta de México dio por terminara su gira por la república mexicana dedicada a dar rendición de cuentas en su segundo año de gobierno.