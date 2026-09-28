La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este domingo 27 de septiembre su recorrido por las 32 entidades federativas con un acto informativo en el Zócalo capitalino este domingo.

Según una tarjeta informativa del Gobierno de la Ciudad de México, más de 200 mil personas acudieron a la Plaza de la Constitución durante esta jornada capitalina.

La concentración cerró la gira nacional de nSheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno, presentado previamente ante el Congreso de la Unión a nivel nacional.

🇲🇽 El @GobCDMX informó que la asamblea con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta @Claudiashein congregó a más de 200 mil personas en el Zócalo de CDMX.



✅ Indicó que el acto concluyó con saldo blanco. pic.twitter.com/ueADiCiKxw — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 27, 2026

¿Cómo fue el cierre del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum?

La administración capitalina señaló que entre los asistentes hubo ciudadanas y ciudadanos provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El Gobierno capitalino informó que la jornada contó con un dispositivo preventivo destinado a atender asistentes y facilitar la movilidad en los alrededores del Zócalo capitalino.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el encuentro transcurrió de manera ordenada y concluyó con saldo blanco, sin incidentes relevantes reportados por las autoridades.

Claudia Sheinbaum convive con el pueblo antes de su Segundo Informe en el Zócalo de la CDMX. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

Con este acto, Sheinbaum terminó un recorrido de 12 días por las 32 entidades, durante el cual presentó información sobre su segundo año de gobierno federal.

Durante el mensaje, la presidenta destacó la soberanía nacional y sostuvo que ninguna potencia extranjera debe decidir el futuro de México.

También refrendó principios de austeridad republicana y mencionó obras de infraestructura, trenes de pasajeros, educación pública y programas sociales como parte de su administración federal.

El Segundo Informe fue entregado formalmente al Congreso el 1 de septiembre y posteriormente comenzó el análisis legislativo de sus principales resultados y acciones.