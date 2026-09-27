Claudia Sheinbaum se mostró orgullosa del cierre que hizo en el Zócalo por su gira por el segundo año de su gobierno.

La mandataria compartió imágenes del Zócalo lleno tras dar el último discurso como parte del Segundo Informe desde la Ciudad de México (CDMX).

Claudia Sheinbaum celebra el Zócalo lleno tras su Segundo Informe

La presidenta de México dio hoy en el Zócalo de la CDMX, su último informe de los resultados obtenidos en su segundo año como la jefa del Ejecutivo Federal.

Ante esto, Claudia Sheinbaum mostró cómo se veía la plancha del Zócalo llena para la rendición de cuentas.

“Un Zócalo lleno para la rendición de cuentas en la CDMX (...) la honestidad da resultados”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum presume el Zócalo lleno para su Segundo Informe. (@Claudiashein )

Asimismo, la mandataria recordó que fueron 12 días los que estuvo de gira para la rendición de cuentas en toda la república mexicana.

Por otra parte, Sheinbaum también dejó el link a su canal de YouTube en donde la ciudadanía puede revivir el Segundo Informe de la CDMX.

Claudia Sheinbaum presume el Zócalo lleno para su Segundo Informe. (@Claudiashein )

Claudia Sheinbaum convivió con el pueblo de México antes de su último Segundo Informe

La presidenta dio hoy su último Segundo Informe a dos años de gobierno, siendo en esa ocasión enfocado en los resultados de la CDMX.

Como Claudia Sheinbaum eligió el Zócalo de la CDMX para dar este último informe, las cámaras mostraron que la mandataria salió de Palacio Nacional y caminó hasta el escenario que se instaló para el evento.

Sin embargo, más allá de que Sheinbaum se dirigiera con su esposo, Jesús María Tarriba, al escenario, se acercó a las vallas y convivió con el pueblo que la esperaba. Asimismo, se notó la presencia de su madre Annie Pardo.

Entre algunos de los momentos que Claudia Sheinbaum tuvo con el pueblo de México, destacó la firma en algunas fotografías, así como el recibir papeles que entregaba a su equipo de trabajo para su resguardo.